今晚轉播法國馬 歷年紅白藍PP最勁呢幾隻！

香港來自歐洲的自購馬，向來以英愛為主，當然法國PP歷年都有唔少運港，計平均成就當然有所不及，但個別仍是有睇頭，好似90年代的法國賓康馬房的「智多寶」，雖然唔係馬王級，但有一兩單威水史真係可以吹到依家，當中於1991年董事盃3冠大賽頭關，力克馬王「翠河」壞佢3冠好事，當日巫斯義「智多寶」係貨真價實拉出外欄衝贏馬泰斯「翠河」！之後呢匹法國PP，更在緊接一仗的首屆香港邀請碗1400米，僅敗於靳能「更險」蹄下得第2，以當時港隊馬於國際水平計，堅係交足超水準。

早十幾廿年前的「豪情快勝」、「火龍駒」同「加州萬里」，亦是法國自購馬頂流，愛倫得意之作「豪情快勝」，來港前於法國曾勝表列賽，之後屢在G3接近，到港後隸屬星期二團體，最出色係2002年在韋達胯下贏得遮打盃，並榮獲當屆「最佳長途馬」獎。

同樣來自法國的「火龍駒」，外地賽績不若「豪情快勝」，但來港後突飛猛進，攻下哩半遮打後，大摩更安排遠征澳洲，分別在考菲爾德錦標得第4及考菲爾德盃得第17名。

至於出生於美國、來港前主戰於法國並於表列賽兩度得第3的「加州萬里」，更具備馬王級數，呢匹灰馬CV包括兩勝香港盃，亦曾奪下香港金盃及遮打盃，全盛時是本地長途第一把交椅！