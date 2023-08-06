艾兆禮話想長駐香港？！

歐洲幫騎師今季將有艾兆禮加入，對於這位曾於2014年來港客串的意大利籍好手，當年只跑過1個月，聖誕節前夕便以私人理由提早撤銷3個月的客串牌照，暌違多時重來，暫只獲發半季牌照，然而騎者表明將會把握機會，期望可以騎足全季，甚至不排除會長駐香港發展。

在剛結束的光榮古活賽期，艾兆禮表現不俗，合共取得3W，當中更以「宏達驥」摘下G2利治蒙錦標，而騎者透露跑完稍後的約克伊波賽期，便會動身來港。隨着剛馬季與大馬主Sheikh Mohammed Obaid al Maktoum結束合作關係，策騎成績明顯大受影響，季內頭馬數字仍未突破30W，跟去季77W相比，差距甚大。

失主帥聘約成績下滑

艾兆禮坦言剛季恢復以自由身策騎後，與過去8年以聘約主帥身份參戰，體會到真正的影響程度，頭馬數字銳減之餘，更遑論角逐大賽的機會，而今季失去帥權的最大損失，莫過於由郭能接棒「三拍子」，在今屆皇家雅士谷勝出女皇安妮錦標。艾兆禮指出：「在今年恢復自由身後，其實也考慮過尋求在海外發展，剛巧香港賽馬會早前伸出橄欖枝，邀請我來港客串，時機可謂相當配合，加上自己與女友暫時沒有子女的束縛，亦促成今次來港發展的決定。」

香港賽事已達到世界級水準，艾兆禮當然熱切期待，新一季能夠與世界各地高手競技，而騎者亦不諱言將會尋求長線發展的可能性。據艾兆禮透露，本月27日將會抵港，稍後便會投入操練參與試閘，為9月10日新馬季開鑼戰準備就緒。