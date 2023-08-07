7大倉恢復快跳 廖康銘搶先閃耀

馬季尚有約一個月便開鑼，適逢今早大圈跑道可容許馬匹進行快工夫，各路英雄自然唔想執輸，全朝多達7個倉安排馬匹快跳，分別有廖、沈、伍、蔡、黎、羅及容廐，為近日馬匹只准踱步的沉悶場面劃上句號。要數最積極當然係沈廐，一口氣安排31駒進行快試，包括已落實9月中啟程前往澳洲出戰2000米最高榮譽賽事覺士盾，並會以東寶錦標作為熱身的「浪漫勇士」，期間見新副練蘇狄雄在烽火台頂樓打錶，繼而折返馬房接馬，做到一絲不苟。

至於今季首匹快跳馬，則由新倉廖廐搶去，認真好意頭。甫開閘冇耐，倉主廖康銘一馬當先，獨策全倉最高評分的「飛輪閃耀」往大圈單跳400米，人馬皆醒神，鏡頭矚目，課後練者冇再操馬，改為走到烽火台二樓觀操，之後廖廐再有「鑽飾璀璨」及「東風壹號」出跳，後駒則由副練黃裕亨出試。而廖廐拉士一批有「勇趣」、「心想事成」及「妙算歡騰」出跳，後駒由今季轉任高級策騎員的黃俊幫手操，期間見正副練在烽火台二樓結伴睇完操，繼而滿肚密圈，臨走時亦應攝記要求來一張首次公開合照，十分親民。