告東尼馬房開操 幾乎搞「串」個party

需知告東尼馬房向來比較遲開操，好讓員工安心清假，不過馬房每季成績都保持亮麗，可見以逸待勞呢招好work。然而，隨着今早內圈跑道完成優化工程兼重開，東廐馬亦同告復課，首朝開操已見29駒，分好幾批於內圈魚貫踱步，氣勢凌人。

約5時許，首批入內圈操練的東廐馬包括行頭的「同樣美麗」、「讓愛高飛」、「星洲駿馬」、「加州一寶」、「錶之五知」及「赤兔猴王」，大哥大告東尼未有現身，由副練湯智傑在場打點，其後他亦有幫手操「美麗多盈」。要數東廐勇馬，首推近5戰全入前4名的「又龍串鳳」，此駒今早甫入跑道即頻頻起雙飛，好火到不得了，猶幸鞍上助手的平衡功夫冇被考起。此外，告仔徒弟鍾易禮仍在放假中，未有現身操馬，反而另一徒弟吳嘉晉則已由羅廐回歸東廐，繼續出任高級策騎員。

至於連日豹隱機坪踱步的巫廐，操練亦有所升級，今早共11駒進駐內圈踱步，倉主巫偉傑繼續戎裝操馬，先後策「美麗笑聲」及「天足貓」及辣系未命名新馬H463於內圈快踱，副練林健雄則在烽火台二樓監督馬匹操練過程，馬房上下各司其職，逐漸成形。