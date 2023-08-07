剛季首度進佔次席 威哥新季做番次冠軍？

唔少華籍倉主，練馬生涯好似坐過山車大起大跌，輝哥姚本輝當然係代中表表者，05-06馬季試過贏唔夠數收警告信，但之後靠「蓮華生輝」重新起朵，去到19-20馬季更做番次冠軍，堅係先苦後甜；到依家另一位土炮呂健威，所行嘅路與輝哥都有幾分相似，威哥未曾收信，但早年練馬只屬平穩卻少驚喜，予人最深印象，更是唔少馬好似輝哥一樣轉倉畀人爆樽，「終身美麗」轉告仔就連勝莎莎婦女銀袋及香港盃預賽，「雄心威龍」就更加唔駛講，轉往苗禮德度一季7捷贏經典盃、打吡大賽同女皇盃，仲做埋兩屆馬王，威哥曾經咩面都冇晒呀...

不過，一匹好馬足以改變練馬師一生，1959年出生的呂健威，去到2019年六十歲時，命運決定與馬主陳家樑同是慶祝自己六十大壽的「金鎗六十」相遇，從此名垂青史。威哥訓練「金鎗六十」如有神助，首季4出3捷鋒芒初露，次季雖曾遇上馬匹發燒，仍決定再戰4歲賽次關經典盃更摘冠而回，打吡一役更完成不可能任務，大幅落後於「幸福掌聲」仍能追足一條直路反先，威哥信心自此登上頂峰！

此後3年，「金鎗六十」輝煌戰績都不用再多說了，從連冧3年馬王就知前無古人，練者有馬王加持，氣勢只升不跌，連續4季排前4名，上季尾更贏到大家唔信，連贏7日狂執12W，一口氣趕過本來穩居次席的羅富全，從練首度進佔榜眼位置，睇番現時呂廐多達70駒唔單止數目冠絕全港，計質素一樣係數一數二，「博望坡」、「傑出漢子」、「巴閉哥」、「風生水起」、「龍之心」、「瑰麗人生」等等只係剛踏升軌，再加上一批質素極佳的未露餡新馬，威哥新季大把子彈與蔡、羅兩大名牌倉周旋，話唔定真係有機會在退休前，高舉一次冠軍練馬師獎座，加油呀威哥！你值得擁有更多！