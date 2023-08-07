【事過境遷】曾令威哥尷尬不已的兩匹馬

一匹「金鎗六十」，令到練馬師呂健威聲名大噪，但在此之前，亦曾經有兩匹馬直接令到威哥走進低潮期。

千禧年代的呂健威，在愛、東、蔡、希等名牌倉口之後，可說是寂寂無名，當時經常有星級馬拉倉大事件出現，輝哥中箭次數固然最多，「靚蝦王」、「電子麒麟」、「牛精福星」易廐後都成為馬王，而威哥同樣中過大招，先是一隻「終身美麗」，當時此匹郭氏家族馬放在呂廐，戰績其實甚是標青，更曾捧走香港經典盃前身打吡預賽，但到正本戲打吡大賽，巫斯義放頭走散「終身美麗」敗於「爆冷」只得第5，相信是拉倉的導火線，翌季「終身美麗」改投當日氣焰一時的告東尼馬房，先為郭氏在主家日莎莎婦女銀袋打響頭炮，到翌戰「終身美麗」續攻下香港盃預賽，有人意氣風發站在頒獎台上，有人台下卻獨自憔悴，呂健威當時確是受盡白眼。

「終身美麗」對威哥有一定傷害性，卻遠遠不及「雄心威龍」，「雄心威龍」離開呂廐時，只是一匹未勝的57分中班馬，但去到苗廐由征戰到退役，完成了13勝、兩番登上馬王寶座，更贏盡包括香港打吡、國際賽、女皇盃，只差一步就成為「翠河」後的另一3冠王。「雄心威龍」氣勢最盛時，正正就是呂廐的谷底，2012/13馬季，威哥全季僅得13W，是開倉首季9W後的新低。

人生就是要經過歷練，十年過後，再講起此兩匹前呂廐馬，威哥相信已經撫平傷口，再無任何感覺了，畢竟一匹「金鎗六十」，抵得的何止「雄心威龍」及「終身美麗」呢？