米高近月喜獲12駒 小黎都接7隻！

暑期馬匹轉倉高峰期，練馬師當然想有好馬加盟以爭取好成績，鄭俊偉上季兵力不足下仍贏夠數畢業，馬房士氣猛升，留意7月至今已有12駒加盟，吸納了3匹「木火」系馬及多匹評分有利分子，鄭俊偉今季有權爆發！

今季有兩位新練馬師巫偉傑及廖康銘開倉，加上又有何、高及苗廐相繼散倉，上季未煞科已出現轉倉潮。睇番7月至今，鄭俊偉受惠何廐散倉獲得多駒加盟，練者找來以往何良副手梁明偉轉任自己副練，並一口氣接收了3匹「木火」系馬，俱有贏馬本錢。

「木火兄弟」上季3W，5歲馬實力未見底。至於「木火同明」跑谷草短途忠心，狀態操起又可反彈。尚有未曾出賽的「木火龍駒」，由1月開始做工夫，也試過沙田及谷閘，同父「話你知」上季熱身兩戰後於田草1400米出頭，值得參考。

此外，鄭俊偉也接收「金牌實力」及「多多勇駒」等評分有利馬，前駒現評23分乃新低位，上季曾於田草1200米放頭跑得殿軍不差，5歲可能才是收成期。「多多勇駒」上季初68分贏馬，現時減至62分當有利可圖，除了可部署三班恃輕出擊，若降至四班也有班利，要多加提防。

黎昭昇兵力壯大得福

黎昭昇及伍鵬志上季在港開倉，兩廐同樣招攬到新兵及幫助不少轉倉馬交出好成績，今個暑期繼續有多駒轉投，進一步鞏固兵力。尤其黎昭昇接收了上季香港短途錦標冠軍「福逸」，始終練者在新西蘭贏過多項一級賽獎盃，必以大賽做目標。再睇上季同樣從高廐轉投的「亞洲籐王」共獲3冠3亞佳績，「福逸」在他手上隨時仲有升幅！此外，上季轉黎廐有不少低班難贏馬，包括「淺草飛」、「旋里多彩」等，結果多能交出不止1W，早前接收的「真感」上季3W證明能力，現評40分有力再上。

水晶酒杯歸隊投呂廐

呂健威上季以67W進佔練馬師榜第2位，成績令人驚喜，已貴為星級倉口，呂廐肯接收的馬，當然也有睇頭。睇睇從蔡約翰馬房轉投的「水晶酒杯」，上季4歲出道獲1冠5亞，由於偏均速才經常僅敗，預期今季更成熟，即使由冠軍倉口轉出也不可忽視。呂廐上季有「純金酒杯」取5W佳績，相信威哥及「酒杯」系幕後都想將勝利香檳添飲！

效法上季旅英福星5W

再睇呂健威上季接收的轉倉馬「旅英福星」，由五班交出3W到之後四班連捷，全季共取5W也令人印象難忘，反映練馬功力深厚。暑期呂廐尚接收了「謙謙君子」，此駒多番跑近已反映作戰能力不俗，在威哥手上可期贏馬反彈，大放光芒。