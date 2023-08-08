戇豆近排咁弗 新季嚟港有嘢睇！

新馬季有位意大利籍騎手來港客串，有「戇豆先生」稱號的艾兆禮，將會在開鑼9月10日起展開客串期，加埋另一位南非冠軍級董明朗，騎師陣容進一步有睇頭！

現年32歲的艾兆禮，2014年曾來港客串出賽1個月，並取得3場頭馬，香港競賽模式早已親身摸索過，再睇番此子近年擔任練馬師韋利安主帥，在7個國家贏出多達29場一級賽，當中最為人熟悉，當然是夥拍「容後再決」攻下國際錦標、加冕盃、司馬經典賽及英皇錦標等4項大賽，另亦為長途霸主「弦樂器」摘下兩屆G1古活盃，尚有幫「京士頓山」及「深情簡韻」贏出英國經典賽聖烈治錦標。

再睇番艾兆禮近期表現，明顯可以用大勇來形容，在剛結束的光榮古活賽期中贏出G2利治蒙錦標，另於高獎金讓賽董事盃亦靠「危險殺手」爆冷掄元，加埋古活盃日食頭胡的「穩定福」，交出3場頭馬只僅次馬昆之後，挾此狀態來港相信有一番作為。

艾兆禮另一優勢，是本身可造輕磅，最低出賽造磅為114磅，接馬範圍更見廣泛，相信對爭取成績有莫大幫助，騎者亦透露希望能夠長駐香港策騎，今次來港鬥志百分百旺盛，各位新一季要多加留意佢了。