【真實個案】以為自己贏錢 點解冇錢收嘅？

講一單真人真事。話說香港馬季抖暑流流長，馬友悶到發慌，好彩有唔少轉播賽陪伴佢多個悶熱寂寞夜晚，英國馬玩下，南非馬又玩下，當然唔少得早幾日法國轉播賽事。

當日法國紀爾斯大賽日8場賽事，跑咗頭3場馬友已經打電話嚟話贏咗錢，請食消夜一邊繼續睇跑馬一邊慶功，而呢位馬友落注玩過關有個特別癖好，就係計啱賠率同埋注碼，再預留少少Buffer位，啱啱踩正回扣條線，開到個靚頭就先贏回扣，再中就當Bonus。結果佢嘅計劃好快就實現，跑咗3場收嘅回扣已經高過本金，咁就一行人去打邊爐。

消夜時段，馬友磨拳擦掌等過多兩關就贏大錢，結果統統敗北。唔緊要，有回扣吖嘛，有錢贏有娛樂仲想點？但佢條過關飛跑完全部場次之後，遲遲未收到馬會派彩，仲話要Cap條飛第二日問馬會搞乜鬼。呢一秒大家就叮一聲，我叫佢唔使問馬會喇，你唔會收到回扣，因為今次法國轉播賽係匯出彩池，回扣係不適用！

話說，轉播賽嘅WP、QQP係有6%回扣，只要落敗注項達到1萬蚊就得，之不過只限匯入彩池，例如先排嘅英國轉播賽就係匯入彩池，但今次法國轉播賽係匯出彩池，所以係冇回扣嘅。

呢個故事延伸一個問題，其實馬會喺官網有列明當晚法國轉播賽係匯出彩池，回扣並不適用，之但係到底有幾多馬迷會去官網游走？相信大部分都係一撳就係三合一投注App，但App中又冇一個明顯位置提醒馬迷當日轉播賽嘅匯合彩池係匯出定係匯入，所以先會出現回扣烏龍事件。當然，最大責任係呢位馬友，作為投注者梗係要清楚賭法乜乜乜，依家輸錢之餘，仲要蝕埋餐消夜，真係慘豬。不過佢都有賺嘅，就係賺咗個教訓囉！