上季零合作！為何舊知己在最後變不到老友？

如果要講馬圈懸案，潘頓與方嘉柏不再合作的確可納入七不思議事件，兩人以往合作愉快，亦孖住贏唔少大賽，到底兩人「決裂」之前，究竟發生過甚麼事？

潘頓與方嘉柏對上一次合作，已經要數到2021年9月26日，亦即係前季季初，當季兩人僅合作過3場賽事。再對上一季，亦即2020/2021年度馬季，兩人合作14次，其中一半喺9月季初之時，之後相隔近8個月先再孖住攻堅，大部分都係熱門，而當中4匹大熱倒全敗，只憑第3熱門「川河尊駒」贏咗場三級賽。直至上季，兩人更加係零交收，實在耐人尋味。

馬圈離離合合十常八九，冇永遠朋友，亦冇永遠敵人，正如「分手」一段時間後，方嘉柏接受訪問時曾經提及潘頓，佢話大家關係唔差，平時喺馬場見面都會打招呼。至於會唔會再合作，佢就乾坤大挪移式以門面說話Hea走問題，當適合時候有合適嘅坐騎，就會合作。

騎師喺陣上發揮令練馬師唔滿意，呢啲事基本上每個賽日都會發生，即使一連串搏失，大多打入冷宮一段時間，好快就會重拾舊歡，但以潘頓與方嘉柏以往嘅關係，兩人合作無間贏咁多馬，突然間終止合作，真係十萬個為甚麼，真相真係要當事人至知。