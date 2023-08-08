鍾易禮今季可以畢業嗎？

隨着東廐馬最近加強操練，師承告東尼的見習騎師鍾易禮(Angus)今朝亦復課，同時是繼另一牌仔黃智弘之後，今季第2位開工騎師。鍾易禮首朝復課即操5駒，包括「錶之五知」、「美麗同享」、「八駿巨昇」、「炯炯有神」及「烽煙載喜」，相當有朝氣。他上季共獲31W，今季誓要贏夠70W畢業。

今早4時45分，鍾易禮已返到告東尼馬房，並急不及待戎裝操馬，首匹出試馬為應屆遮打盃季軍「錶之五知」，其後再替東廐第2高分馬「美麗同享」、「八駿巨昇」、「炯炯有神」及「烽煙載喜」操練，全朝共操5駒，清一色在內圈踱步。

上季31Ｗ成績理想

放完暑假後抖夠才開工的鍾易禮全朝眼仔睩睩，顯得神采飛揚，而騎者上季才在港出道已勝出31W，成績不俗，目前仍有7磅可減，倘若新季維持表現，可望贏滿70W，畢業升格成為大師傅。至於首位復課的騎師是方嘉柏徒弟黃智弘，他於8月1日便開操，至今主要為師傅旗下馬匹操練。由於不少騎師仍在享受假期，亦有部分趁機在海外策騎，現時距離開鑼尚有一個月，相信未來一兩星期陸續再有騎師回防開工。

何良散倉，上季擔任何廐副練的梁明偉今季加盟鄭俊偉馬房，昨日他正式投入新崗位，並且領軍進行操練，親自策騎鄭廐「平行時空」及「驍勇者」於內圈踱步。