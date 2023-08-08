【堅數據】潘頓愛「美麗」還是倒轉「星球」

無論頭馬數目抑或累積獎金，「金鎗六十」都是香港賽馬史上的No.1，並且是首駒連續3年奪得馬王寶座，前無古人固然肯定，是否後無來者則拭目以待！深受馬迷愛戴的「金鎗六十」，今季能否延續強勢，必定備受關注，然而年齡將是關鍵所在。睇番數據，對上一匹馬王去到8歲仍有馬贏，已要數到2010年的「爆冷」，「金鎗六十」踏入8歲之齡，戰鬥力下跌在所難免，面對後起之秀的挑戰，新舊對碰，好戲在後頭。

「金鎗六十」上季只跑5場，除了首季之外上陣次數最少的一季，呂健威錫馬只作重點出擊，今季仍會把箭頭放在幾場G1一哩大賽之上。上季贏冠軍一哩賽，「金鎗六十」造1.33.34，時間跟「永遠美麗」贏獅子山錦標一樣，同屬全季最快，締速第3快亦屬「永遠美麗」擁有，至於緊隨其後第4及第5快都由「加州星球」所造，「加州星球」更在香港一哩錦標擊敗「金鎗六十」。總括而言，「永遠美麗」及「加州星球」田草1600米的能力，跟「金鎗六十」其實非常接近，優勝之處均是5歲當打，馬王則8歲進入暮年，究竟是拳怕少壯，還是老而彌堅？

另一有趣問題，「永遠美麗」及「加州星球」同屬潘頓的嫡系坐騎，這個幸福的煩惱，魚與熊掌究竟如何選擇！