3倉主首朝派馬快操 韋達寶刀未老

不經不覺，新馬季開操了兩個幾星期，馬匹操練亦逐步昇華，繼昨日賀賢、蘇偉賢開始派馬快跳，今早輪到韋達、文家良及姚本輝首朝安排馬匹進行快工夫，其中喜歡鬥早開工的韋達繼續做急先鋒，未夠5點即親策上季尾接連入Q的「對衡之星」，與兩匹分別由助手出試的廐侶「場長勝」及「飛漲」於大圈進行快跳，走勢均討好，其後再無韋廐馬出跳，似乎旨在試地性質，但觀乎練者近日經常在機坪接「對衡之星」，今早更獨試此駒，可見在他心目中地位十分昭然。

此外，文廐及姚廐馬也極具睇頭，前者全朝共4駒進駐大圈快跳開氣，約5時15分，由近3戰跑獲2冠1亞的「紅愛舍」扯頭纜，與廐侶「善傳萬里」、「紅海風帆」及鎮倉寶「金鑽貴人」魚貫單跳，其中由副練葉永恒出試的「紅海風帆」，全程走在「金鑽貴人」前面也毫不畏懼，而「紅海風帆」兩戰新馬賽一放一追都能入Q，新季評52分起步，表現令人期待。

至於同樣首朝派馬出跳的姚廐，倉主姚本輝也在烽火台坐陣，全朝暫派3駒出大圈快試，分別「綠族威」、「世紀星達」及「威武良駒」，輝哥親自逐一打錶計時，十分認真，不排除係馬房新季的先頭部隊。