【人氣急升】法蘭西女騎師溫蘿今年勁過老巫

何澤堯因為養傷關係，未能出席今個月26及27日喺日本札幌馬場舉行嘅日本世界星級騎師大賽，並由巴度取代其位置，而其他參賽海外騎師包括大家熟悉嘅莫雷拉、李寶利、英國騎師莫萊斯、澳洲女騎師金美琪，以及法國女騎師溫蘿(Marie Velon)。

對於香港馬迷嚟講，溫蘿呢個名字真係幾陌生，現年24歲嘅佢，5歲開始已經與家人到馬場，開始接觸賽馬及策騎小馬，15歲考入騎師學校，2016年首次策騎出賽，經過多年努力，上年以85W打破法國女騎師單季最多頭馬紀錄，更重要嘅係，佢上年策騎「鮮紅葉」(Iresine)勝出G1皇家橡樹大賽，成為首位勝出一級賽嘅法國女騎師。

至於今個季度，溫蘿暫時勝出51場頭馬，排喺騎師榜第11位，更勝老牌名將巫斯義之餘，與排第6位、暫得66W嘅蘇銘倫都唔係相差太遠，可見佢嘅實力不容忽視。

世界馬壇一向不乏女騎師，但近年開始受到注目，包括來自英國嘅杜苑欣、澳洲嘅賈傑美等等，如今來自法國嘅溫蘿到日本出戰騎師賽，除咗人氣上升之外，更可令世界各地馬迷更關注女騎師嘅動向。