蔡明紹上季有一個遺憾

本周六蔡明紹將會頂替受傷的華將一哥何澤堯，代表香港出戰在英國雅士谷馬場舉行的識價盃騎師邀請賽，聯同莫雷拉及日本好手橫山和生，與戴圖理、柏兆雷、莫萊斯、馬昆、杜苑欣等好手一較高下。對於可以再次參與識價盃，蔡明紹坦言非常難得，同時非常明白何澤境的心情，事關他覺得上季若非自己受傷，相信可獲得60W甚至70W。

經過一段沉寂期，曾被譽為馬壇神童的蔡明紹最近幾季明顯回復勇態，前季以55場頭馬首次奪得「告東尼獎」，可惜他於去年12月中策「同滿滿」試閘時不幸被拋跌導致右足踝骨裂，做完手術最終抖了兩個月才復出，嚴重影響成績，他對此感到可惜：「前季能夠贏55場頭馬，的確令我增添不少信心，上季初起步成績亦算理想，兼有不少練馬師將實力馬交由我操刀，我當時充滿信心自己能夠繼續有好表現。可惜在12月中的關鍵時刻，我卻因為一次試閘意外受傷而缺陣兩個月，的確造成極大打擊，始終那段時間不少質新馬正在冒起，因此令我錯失不少坐騎，即使復出後也要花一段時間才能拾回節奏，慶幸季尾階段仍可以交出不少頭馬，最終以43W完成馬季，數字上未算令人滿意，但考慮到因傷缺陣一段時間，都算合格，而我認為若然無病無痛，上季要贏60W難度不大，甚至可以挑戰70場頭馬。」