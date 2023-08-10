兩個Luke聽日智朗馬場上陣！

早前我哋《東網》報導過，嘉里現時喺澳洲除咗度假之外，亦都有為好友賴容安馬房仄試賽駒，而嘉里亦透露過，回港前兩星期可能會喺澳洲上陣，但一切需視乎搵唔搵到坐騎等因素決定，睇番澳洲排位，嘉里明日(11日)將會喺澳洲智朗馬場上陣。

嘉里明日將策4駒出戰，當中喺第1、4、7、8場都有坐騎，而佢本身澳洲騎師，返回祖家上陣線路當然較廣泛，佢將會為甘敏斯、賴容安、Ken and Kasey Keys 3個馬房效力，嘉里對上一次上陣，就係策騎「樂觀派」攻下全明星一哩賽。

另外，霍宏聲現時已在澳洲客串，佢原本卜定Positive Smile出戰今日(10日)喺澳洲大金山馬場嘅一場1100米賽事，但因坐騎退出，所以佢客串首戰改為明日，霍宏聲亦都會同嘉里一樣，會喺智朗馬場上陣。不過霍宏聲就只得1匹坐騎，就係來自希斯囝囝馬房嘅All So Clear，此駒將出戰第9場賽事。

霍宏聲向當地傳媒透露，自己一直都渴望到澳洲上陣，現時能夠美夢成真，感激所得到嘅機會，而自己喺抖暑後返咗南非放假，亦都過咗個輕鬆假期，現時喺澳洲上陣，本身最低造磅都唔輕，所以一直上陣就易啲控制體重。

至於喺3月發生落樓意外嘅麥鼎佳，猶於傷及脊椎需要休息一段長時間，佢亦都會喺明日復出上陣。