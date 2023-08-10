9.3季前嘉年華 帶埋仔女入場玩！

備受歡迎的季前嘉年華今年將於9月3日舉行，屆時沙田馬場將變身成為大型親子活動遊樂場，集表演、與馬兒互動、趣味工作坊、攤位遊戲，以及電玩挑戰於一身。門票將於8月11日（星期五）上午9時起於馬會網頁公開發售。

今年場內共設有5大主題區域，讓一家大小與親朋好友在沙田馬場歡度一個下午。

「現場音樂表演」星夢學員及街頭音樂達人在舞台上為大家獻上好歌聲

「親親小馬區」小朋友可體驗策騎^及與雪特蘭小馬拍照，感受與馬兒互動的樂趣

「手作達人工作坊」多個手作坊供一家大小一同參與，激發創意與藝術創作天份，更可把作品帶回家留為紀念

「騎者練成」投入場內多項電子遊戲進行體育競技，體驗騎師作為專業運動員的體能要求，並親身感受策騎馬匹的刺激和魅力

「趣味遊樂區」多項有趣攤位遊戲及雜耍表演，為嘉年華會帶來滿滿的歡樂氣氛

門票於聽日8月11日（星期五）上午9時起在香港賽馬會活動網頁www.hkjc.com/r/DZdru 發售。套票售價為港幣98元*，包括入場券1張及遊戲券5張，數量有限，售完即止。

活動當日，香港賽馬會將提供免費專車往返沙田港鐵站（排頭村康樂及文化事務署總部側）及沙田馬場。服務時間由中午12時30分至下午6時30分，約每15分鐘一班，屆時請憑門票確認短訊上車。入場人士亦可乘搭港鐵至火炭地鐵站（C出口），再步行約8分鐘至沙田馬場。

活動詳情、細則及條款請參閱活動主題網頁www.hkjc.com/r/DZdru 。查詢請致電香港賽馬會熱線1817。

^參加小馬策騎須憑「季前嘉年華」門票訂座編號，於8月12日至19日期間填妥網上表格參加抽籤。

*大小同價，３歲或以下小童免費入場，活動當日不設現場售票。