【敢於出外】伍鵬志對遠征有獨特見解！

貴為前練馬師伍碧權的兒子，伍鵬志亦曾擔任近年成績突出的蔡約翰及呂健威馬房副練，兼且開倉初期成功接收不少蘇保羅馬房舊部。上季開倉的伍鵬志（Pierre）最終獲得41W排練馬師榜第10位，整體成績符合預期，表現合格。展望新一季，他頭馬數字有望更進一步，亦希望再次帶領「韋小寶」遠征杜拜。

回想一年前終於升正開倉，伍鵬志坦言當初也要面對不少困難，首先要與一班人在新環境合作，自然需要時間磨合，同時要滿足支持自己馬主，讓他們的馬匹交出成績，一切都不容易，最終馬房交出一張不俗的成績表。對Pierre而言，上季讓他最開心是「令才」及「興高采烈」各取得3W。

最滿意令才興高采烈

伍鵬志說：「如果要數上季廐內最令我滿意的馬匹，開齋馬『令才』肯定是其中一匹，本身不少人覺得此駒最多只能贏1場，但牠於上季初贏四班谷草1000米後，繼續於此程再添2W，絕對喜出望外。至於『興高采烈』前季尾於蘇保羅馬房已取2W，由我接手後以為只能再贏多場，怎料上季尾在泥地及谷草打疊贏，最終兩駒合共交出6W，的確令人意外。」

另外，開倉首季對一位新進練馬師極為重要，大部分人只會集中本地賽事，但伍鵬志卻勇於挑戰，上季安排「韋小寶」與「龍鼓飛揚」遠征杜拜，即使無功而還，態度卻值得一讚。為何於上季安排馬匹遠征？伍鵬志則說：「根據我之前做副練的經驗，如果有馬匹合適去遠征就應該嘗試。如今事後再睇杜拜的1200米一級賽阿喬斯短途錦標，賽事水準不算太高，而且當時港馬正處季中階段，狀態比對手只是開季時刻為佳，最終『韋小寶』亦取得第5名。因此若情況許可，我打算新季再讓『韋小寶』去杜拜，但今次可能會讓此駒早一點離港並於杜拜跑一場熱身賽，然後才劍指阿喬斯短途錦標。」