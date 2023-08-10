【多圖】John Size可否不要老...

馬圈騎師陣容經常有變動，莫講話10年，就算相隔3、5、7年已經好唔同，反而練馬師就基本上都係差唔多班底，今日《東網馬經》就特登搵番廿年前嘅練馬師舊相畀大家睇吓，好多位大家平時見慣見熟嘅...有啲10年如一日，但有啲原來廿年前係咁唔同架。

來自澳洲嘅蔡神仙蔡約翰，2001年已經嚟香港開倉，當時寂寂無名，點估到依家做咗12年冠軍！大家睇番舊相，蔡神仙當年係自己晨課親操，落手落腳教馬同摸清馬匹狀態，難怪佢一嚟就做到冠軍，嗰時蔡約翰四十幾歲，依家就差唔多七十歲，時間真係過得好快，一眨眼大家買咗蔡廐馬廿幾年了。

蔡約翰咁多年個樣都冇點變，但都唔夠文家良咁誇張，睇番佢舊相，唔講以為係近期影架，原來66歲文哥先係不老的傳說！

講到馬圈廿年前世一靚仔，韋達敢認第2，真係冇人敢認第1，韋達唔止騎得，仲靚仔到癲，當時堅係馬會生招牌呀....至於航哥葉楚航，當年2002年以35歲之齡開倉，睇樣仲係小鮮肉咁青靚白淨呀，之後仲做埋冠軍練馬師添。

至於上季尾成功畢業後火紅的米高鄭俊偉，2005年升正做一倉之主，當時佢個樣有啲似武打明星趙文卓呀，仲有，米高之前經常響馬場食雪茄，所以有雪茄鄭稱號，不過已經N年冇響大家面前食了。