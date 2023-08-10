神虎龍駒飛鷹翱翔2W Pierre揀自購馬首要...

對於一位新開倉的練馬師，往往能憑部分有評分之利的舊馬取得好成績，但更重要是盡快令廐內新血建功，從而獲得更多支持。伍鵬志上季亦有不少自購馬於首季服役便交出成績，包括「神虎龍駒」及「飛鷹翱翔」等上季便各自交出2W。

當問到買馬心得時，他說：「近年要引入優秀的自購馬難度甚高，一來價錢貴，二來對方亦未必願意割愛。就我而言，我認為要購入一匹成功自購馬，最重要是馬匹出賽次數少，才有上升空間，同時馬匹要具鬥心及健康，襟操襟跑，始終香港場地與外國不同，若然腳部曾有問題，則比較難操起，況且我本身亦有於晨課操馬，對揀選合適的馬匹來港亦有一定幫助。」再檢閱目前伍廐陣容，「錶之銀河」、「天生夠響」兩匹自購馬來港前只跑一仗，「承夆冠駒」只跑3場就來港，切合伍鵬志揀自購馬的原則。

用人方針

為賽駒找合適人選

展望新一季，伍鵬志認為最重要是成績比上季更好，若然未能達到此目標，相信馬房一眾員工也會失望。用人方面，Pierre上季與潘頓合作頭馬最多，但亦會起用巴度與何澤堯，同時鍾易禮及周俊樂亦曾為他建功，他指出一直希望與不同騎師合作，同時為廐內馬匹尋找最適合的騎師，希望新季於這方面做得更好。