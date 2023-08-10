【堅數據】蔡約翰新血愈升愈強

唔同班次馬匹實力當然有分別，因此，唔少馬匹升班出賽會出現走樣的情況，除了馬匹能力不同之外，幕後部署的決心亦是重要關鍵。蔡約翰上季再次成為冠軍練馬師，旗下出產過不少連拚連捷的星級賽駒，因此升班馬贏8W最多，不過計勝出率，黎昭昇卻成為眾練之首。

蔡廐上季44匹升班馬就取得8冠8亞6季，勝出率18.2%，上名率剛好一半，「自勝者強」、「永遠美麗」及「紅運帝王」等都是獨當一面的星級賽駒，不約而同均屬上季4歲精英，幕後一直安排爭分跑4歲馬大賽，或者因此戰意更為鮮明。

在港首度開倉的黎昭昇，頭馬數字相難與蔡約翰相比，10匹升班出賽馬只得4冠1亞，上名率同為50%，但勝出率高達40%，大幅拋離其餘馬房。有如此成績好大程度馬房初期接收唔少一直無表現的久沉分子，如「亞洲力量」、「亞洲籐王」及「陸知」等，接手後練者將馬匹進度納回正軌即順利交出連場勝仗，因此升班馬成績特別亮眼。

葉楚航升班馬全負

捧升班馬除了評估馬匹能力之外，馬房作風亦是主要原因，不過並唔係大馬房成績就一定好，以上季成績來看，告東尼練馬師榜排第5位，亦予人一定信心，不過升班馬成績卻異常地差，全季37匹升班馬只取1勝2亞8季，上名率29.7%尚算可以接受，但勝出率只有2.7%，僅高過未有頭馬交出的葉楚航而已，令人大跌眼鏡。