會唔會英國客串？雷神：當地馬圈對我興趣唔大

明日(8月12日)英國雅士谷馬場將上演識價盃，有份參與嘅騎師陸續抵達英國。當中世界隊隊長原定為何澤堯，但佢因為養傷而緣慳識價盃，結果由莫雷拉頂上，成為世界隊隊長。莫雷拉已抵達英國，並接受當地傳媒訪問，談及是次感受，以及其傷勢等。

莫雷拉表示，事隔5年再次角逐識價盃感到榮幸，因為喺可以同世界唔同頂尖好手較技，對佢嚟講，戴圖理係喺賽馬史上最犀利嘅騎師，當自己係見習騎師嘅時候已經睇住戴圖理策騎，好高興今次能夠一齊上陣。

提到莫雷拉，相信焦點都落喺佢嘅髖骨傷患上，而佢受訪時亦一再表示，傷勢唔會完全康復，現階段只能同傷患共存，幸好有醫生團隊跟進情況，令自己可以冇咁痛，現時情況的確比起去年有所改善，所以先可以繼續上陣，現階段佢亦都認為可以騎多一段時間，所以唔會再為掛靴設期限，若然有此決定，可能都會係真正掛靴前3個月先會公布。

被問到日後動向，莫雷拉就指自己唔太可能會再返香港長期出賽，未來日子可能都會喺澳洲、日本、杜拜等地客串。至於會唔會喺英國客串，莫雷拉表示自己偏向美式策騎，騎姿傾向穩定，喺馬背上動作較小；而英式策騎就相反，騎師喺馬背上比較多郁動。莫雷拉認為英國馬圈對佢興趣不大，即使佢留喺當地客串，相信亦唔會有好多人搵佢策騎。

莫雷拉此行完結後，將會前往日本北海道，參與世界星級騎師大賽。