【世界排名】沙德韋爾兩駒直逼一哥春秋分

浪琴全球最佳賽駒排行榜，新一輪世界排名公布，隨着7、8月英、愛、法各地一級賽高峰期，造就不少歐洲賽駒於今次排名進佔前列，尤以沙德韋爾(The Shadwell)近期接連揚威於英國G1兩駒：「瞄得對」(Mostahdaf)與「命令」(Hukum)一對，更加雙雙成為第二最高評分馬匹，直逼排頭位之日本賽駒「春秋分」(Equinox)。

在新一輪世界排名之中，春秋分仍以129分排頭位，而上一輪以128分排於次席之「瞄得準」位置不變，反而同主「命令」挾近勝英皇錦標氣勢，加上季內3戰未逢敗績表現，為其贏得不少分數，初上榜已經殺至第二位，而於英皇成為其蹄下敗將之「韋氏」(Westover)，連同之前所勝法國G1聖格盧大賽，亦由上一輪之120分，加至127分排第4。

至於香港馬王「金鎗六十」與「金鑽貴人」，礙於本港賽期正值抖暑階段，125分水平只有被迫微調一級至第5位，尚有同分之「帕丁頓」，以新勝薩塞克斯錦標，今季摘下G1四連勝，但評分與上一輪無異，也許較為令人意外。