上仗薩塞克斯包尾 旋進軌跡周日滿血復活？

周日晚上，馬會轉播法國傑克莫華大賽日及德國柏林大賽日合共9場賽事，晚上7時23分開跑。柏林大賽是德國出名的2400米哩半賽事，至於傑克莫華大賽則是法國享負盛名的一哩賽，近年頭馬有11戰9勝包括5場一級賽的「海上宮殿」，另外英國兩歲雌馬一哩賽盟主「旋進軌跡」，亦曾在上年攻下此賽，今年此駒力求衞冕。

今屆法國傑克莫華大賽預計大熱門係「直布羅山」子嗣「大石」，此匹3歲馬之前連勝兩場三級賽，上賽增程跑法國打吡大賽，一度在直路出頭，最終畀「頂級衝力」趕過屈居第2，今次縮程威力相信有增無減，絕對有捧盃機會。不過最強對手一定是「旋進軌跡」，此馬剛在8月薩塞克斯錦標一哩賽，成熱門5駒中跑包尾，但幕後將敗因歸咎於場地偏軟，現時預計周日法國多維爾馬場場地會乾快，所以今次決定匆匆再臨，睇番「旋進軌跡」前仗在女皇安妮錦標敗於郭能冷門「三拍子」得第2，但已彈開季軍頗遠，今次若然交出正常水準，可繼上屆後再捧此場傑克莫華大賽。

柏林大賽捧大幫手

至於德國柏林大賽，上屆在此賽跑第6名的「大幫手」，今年進步非凡，4戰共取得3場頭馬，上次出戰2400米二級賽，亦輕鬆擊敗對手而回，挾當銳狀態今次再臨柏林大賽，相信有望捧盃而回，各位要多加留意。