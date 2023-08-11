消失的東東 星洲客串連續兩期坐冷板

今夏有唔少本地騎師前赴外地客串，不過際遇都唔太好，一哥何澤堯响日本墮馬受傷，而分別飛赴新加坡同澳洲維省客串嘅巫顯東同潘明輝，都遇上無乜支持嘅問題。

當中巫顯東獲得新加坡賽馬公會發出6個星期客串牌照，由轉播賽新加坡打吡賽日開始披甲，一連兩期賽事俱有5場上陣機會，分別取得1亞1季，原以為可以繼續上陣爭取表現，豈料自上星期開始，連同即將舉行之周日賽事，卻要坐冷板「0」支持。

其實巫顕東接受當地傳媒訪問透露，今次前來星洲客串，沒有太過相熟的練馬師或馬主搭路，而隨着同期有來自巴西奎洛斯已經取得3W企穩陣腳，再有前星洲冠軍練馬師陸鎮豐囝囝陸楷恒，挾馬來西亞冠軍騎師銜頭，重返家鄉發展，上周披甲即有頭馬見面，兩位年青好手相繼交出好表現支持日增，巫顯東在餘下兩星期客串，如要爭取支持，難度極高。

至於另一位前往維省客串之潘明輝，亦係支持有限，8月至今只分別响伯肯南與巴拉烈兩個細場出戰沙地賽事，上場跑入一席毫無威脅第4名，而火車潘於明日賽事，終於有機會轉戰草地，將於滿利谷為練馬師凌靄琛旗下「雙倍力量」(Double Cherry)，出戰一場2500米之78評分指標讓賽。