替何澤堯缺陣惋惜 蔡明紹：今屆好多明日之星

蔡明紹將於本周六出戰在英國雅士谷馬場舉行的識價盃騎師邀請賽，將與莫雷拉及日本好手橫山和生組成「世界隊」，合力迎戰「英國及愛爾蘭隊」、「歐洲隊」及由全女騎師組成的「女子隊」。

何澤堯原獲委任為今屆識價盃「世界隊」的隊長，但因養傷而促成蔡明紹代為出戰。第2次出戰識價盃的蔡明紹說：「我為何澤堯因傷缺陣感到非常可惜，我亦深深明白在傷患後重拾狀態並不容易。但就個人而言，我很高興能夠代替他出戰，亦希望我們能在此項賽事中取得佳績。」

蔡明紹上一次出戰雅士谷馬場的這系列賽事時，成績非常出色，他在識價盃賽日中取得1冠3亞佳績，個人累積分數達45分，摘下銀馬鞍獎的個人表現最佳獎項，並為「世界隊」贏得當日總冠軍。

現年33歲的蔡明紹說：「主辦單位再次邀請了多位世界頂級騎師參加挑戰賽，有不少更是星中之星，我很榮幸再有機會參與其中。2012年時，我取得相當不俗的成績，希望今次再得到幸運之神眷顧，爭取好成績。」

識價盃賽日共有6場賽事，每位騎師將出戰5場賽事，為所屬隊伍及個人爭取分數。每場賽事頭五名鞍上人將取得分數，頭馬騎師15分，第2至第5名依次分別得10分、7分、5分和3分。