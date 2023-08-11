有今生冇來世！戴圖理最後1次出戰傑克莫華大賽錦標！

戴圖理將於今季結束後掛靴，目前他正在享受策騎生涯的每一刻。這位意大利籍殿堂級好手，本周日在多維爾馬場競逐傑克莫華大賽，力求締造此賽個人4連霸壯舉。

現年52歲的戴圖理至今已7奪傑克莫華大賽錦標，今次夥拍去年揚威此賽的雌馬「旋進軌跡」參賽，面對的強敵包括去年在此賽中僅以馬頸位之差屈居亞軍的「輕取勝」，以及剛於今年的皇家雅士谷賽期角逐女皇安妮錦標，在郭能胯下擊敗「旋進軌跡」的「三拍子」。

「旋進軌跡」雖然季內首戰在女皇安妮錦標中不敵「三拍子」，翌仗在薩塞克斯錦標受到軟地影響，最終敬陪末席。現時預計周日的賽道狀況會較佳，因此「旋進軌跡」應有更大勝算，有望讓戴圖理表演他贏馬後的招牌跳馬動作。「旋進軌跡」的馬主說：「牠上仗在古活未能應付軟地，戴圖理也很快接受了這個事實。馬兒今年至今只曾上陣兩次，但願今仗一切順利。」

法國代表以此賽上屆季軍「毅為王」為首，此駒屬阿加汗名下，較早前因輕傷而缺席前哨戰，所以今仗只是此駒年內第3仗，然而蘇銘倫在「毅為王」本周操練後表示馬兒狀態甚佳，他說：「牠晨操表現向來不算突出，但牠現在非常健康，大賽前的狀態也理想。」

練馬師赫健輝派遣「大石」參賽，其父親赫德從騎時曾6勝傑克莫華大賽，轉任練馬師後也3度奪冠。「大石」上仗出爭法國打吡大賽時採取領放戰術，僅於末段被頭馬「頂級衝力」超越而得亞軍。

法國練馬宗師費伯華曾平紀錄7奪傑克莫華大賽錦標，今次派出「好動生命」參賽。這匹4歲馬經驗相對不多，出道最佳之作是在一級賽羅斯齊爾德大賽跑獲亞軍。此外，「巧算」近期在分級賽中表現回勇，上仗勝出莊柏德大賽，交出服役以來的代表作。