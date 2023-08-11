霍宏聲21歲咁後生 去澳洲探下路都好

澳洲騎師嘉里現時身在澳洲度假及為好友賴容安馬房操練賽駒之外，周四亦在當地上陣，可惜未能在祖家奏凱。最有趣是他在智朗馬場上陣，居然巧遇南非騎師、現年21歲的霍宏聲，而且兩人更同場角逐，霍宏聲初次在澳洲出賽總算夢想成真，全日只跑一場僅得第5名。

周四澳洲智朗馬場，來了兩位在香港策騎的騎師，分別為嘉里及霍宏聲，然而他們都未有頭馬進帳，成績較好是嘉里，於一場1230米讓賽策騎Aperol Blitz跑獲季軍。

霍利時兒子霍宏聲現時在澳洲客串，前日原本卜定Positive Smile出戰在大金山馬場的一場1100米賽事，但因坐騎退出，所以客串首戰延至昨日，霍宏聲只得尾場一匹坐騎，乃來自希斯囝囝馬房的All So Clear，結果在這場1741米讓賽跑獲第5名，同場嘉里坐騎Embolden則跑獲殿軍。

霍宏聲向當地傳媒透露，自己一直渴望到澳洲策騎，現時能夠美夢成真，感激所得到之機會，他又指自己抖暑後曾飛返南非探望家人好友，度過了一個輕鬆假期，現時在澳洲上陣，由於本身最低造磅非輕，所以一直上陣較易控制體重。

嘉里回鄉客串獲季

澳洲好手嘉里一直計劃今個暑期返澳洲度假之外，亦希望順道尋找出賽機會，因為他在祖家人脈關係，所以搵坐騎會較容易，昨日他策4駒出戰，結果憑Aperol Blitz獲得季軍，他希望此行能交出好成績，並藉此鍛煉好身手，及早操弗狀態，以迎接新馬季。上季只有11W的嘉里今季牌照僅半年，如果要續牌，看來必須加把勁了。