徐雨石練馬師賽馬團體 幕後竟然係羅廐馬主！

連續兩季收警告信嘅徐雨石，情況的確水深火熱，若然今季成績未能達標，練馬生涯隨時寫上句號。其實對於下游倉主嚟講，最大嘅問題係兵源不足，尤其係四班或以上馬匹，事關依家五班頭馬只計兩W，如果冇咩生力軍，根本好難上岸。

睇番目前徐廐兵力分布，只得35駒，當中有11匹評40分或以下，佔全倉約三分一，難免對搶分構成壓力。不過，自馬房再次推出練馬師賽馬團體後，石哥亦有馬主支持，目前仍未命名嘅4歲澳洲自購馬H457，馬主係22/23徐雨石練馬師賽馬團體，但團體成員就有啲特別。

睇返馬會資料，22/23徐雨石練馬師賽馬團體嘅兩位經理人係李治邦、魏漢章，李生有匹「知足常樂」擺喺羅富全馬房，而魏漢章嘅「銀皇興標」亦喺羅廐，兩位全哥支持者今次都撐吓石哥，而其餘團體成員包括「符號」、「謎語」馬主游國輝同埋「文藝學家」馬主魏振雄。賽績方面，呢匹H457出賽3次取得2冠1亞，兩勝1000米短途，若然適應環境，絕對可起作用。