哈薩克天才騎師 7歲贏20公里賽事

識價盃於香港時間今晚假英國皇家雅士谷馬場上演，除咗何澤堯因為養傷缺陣，改由蔡明紹頂替之外，德國冠軍騎師毛振鵬（Bauyrzhan Murzabayev）則臨時甩底，改由德國籍23歲新星韓星取代。雖然唔少香港馬迷喺轉播賽成日見到毛振鵬呢個名字，但對佢認識唔深，佢貴為德國冠軍，但其實一位哈薩克籍騎師。

大家對中亞國家哈薩克嘅印象大多係來自奧運，尤其拳擊項目係呢個國家嘅運動強項，但喺賽馬運動上卻橫空出世咗一位冠軍，就係毛振鵬。現年30歲嘅毛振鵬，自細就與馬匹為伴，7歲首次勝出20公里嘅賽事，16歲開始職業騎師生涯，之後舉家移居捷克，於當地3奪冠軍，隨後轉戰德國，於2022年勝出德國打吡。喺德國發展期間，毛振鵬4度登上德國冠軍騎師寶座。

毛振鵬成名後，開始受到世界馬壇注視，佢上年到日本客串，抵埗1個月已勝出一級賽希望錦標，而喺短短約5個月客串期之中，共勝出21場頭馬，適應力及實力再次受到肯定，德國前騎師薛寶力將佢比喻為韋達，極具策騎天賦，而佢喺德國發展期間，實力更好似刻下潘頓喺香港一樣，一枝獨秀。

毛振鵬現於法國發展，受聘於殿堂級練馬師費伯華，今年於當地暫時勝出45場頭馬，排喺騎師榜第14位。周日越洋轉播莫克傑華大賽日就會見到毛振鵬嘅功架，佢共有5匹坐騎，到底佢係咩料，到時可以睇真啲，如果對辧，馬會會唔會考慮佢嚟香港客串呢？