【堅數據】何澤堯其實好勁 潘頓都係僅勝咋！

潘頓上季獲得179W，以無敵姿態當上冠軍騎師，基本上可以話無嘢難倒佢，向來彎急路窄的谷草賽事，最講究騎師鞍上功夫，因此潘頓贏馬最多亦合情合理，不過優勢其實並唔係咁明顯，若不是何澤堯臨尾表現有點下滑，可能谷草之王便要易手。

冠軍騎師潘頓上季在谷草拿下52W，其中11W在谷草1000米取得，亦是騎師陣營中在同程贏得最多頭馬的一位。這最短途程表面是快鬥快場合，不過難度其實頗高，若然出閘把握不好，隨時斷送機會，強如田泰安上季便在這路程食白果、法國名將巴度亦只憑「天分高」贏過1W而已。

霍宏聲瓣瓣掂

反而年輕好手霍宏聲卻在谷草1000米交出7W，伍廐「令才」上季3W俱由此子經手，加上明星馬「武千帥」兩出兩捷，奠定其成就。值得一提，此子在港策騎只兩季，騎功愈趨成熟，亦開始掌握到本地賽事模式，上季35W當中有24W來自谷草賽事，除了1000米外，谷草1200及1650米均獲7W，騎功全面，難怪練馬師丁冠豪曾讚譽此子有潛質成為冠軍騎師。

谷草賽事最主要路程1200米，潘頓未獲太多甜頭，上季贏得22W名列第2，頭馬最多則是華將一哥何澤堯，上季在同程贏過25W。有此成績主要原因是最大支持的兩個馬房呂健威及方嘉柏，攻勢都集中在谷草賽事，何澤堯成為最大得益者，其夥拍呂廐「純金酒杯」在谷草由1000贏至1200米仍令人印象深刻，加上季尾出現兩戰全勝的「歡樂至寶」前景秀麗，預期今季仍是騎者爭分重要籌碼。