【論戰天下】小巧勁力有望初嘗G1滋味！

周日晚轉播歐洲兩地賽事，留意S1德國及S2法國。柏林大賽上年也有轉播來港，今屆主隊馬未算太強，來自法國的「小巧勁力」超級準繩可重視。晚上多維爾傑克莫華大賽，新勝女皇安妮錦標的「三拍子」可望再下一城。

S1-5：高多芬馬房的「幻技藝」原於英國出道，轉到法國發展後今年表現穩健，除前仗挑戰表列賽包尾走樣外，其餘5戰全入前4名，上場於拉泰斯特布贏二班讓磅賽姿態甚輕鬆，乘勇挑戰一組實力不強的表列賽，應該綽綽有餘。

S1-6：「小巧勁力」至今出賽13次獲6冠5亞，只於一生初出及上年遠征日本盃落第，演出超級準繩。今年轉4歲踏入黃金勇熟期，前仗G1根利錦標雖不敵「鮮紅葉」，卻壓倒「月桂橋」及「奮蹈厲」一對勁旅。上仗增程跑哩半尚蒂伊大賽輕鬆補中，早前曾報爭威爾斯親王錦標最後棄戰，留力轉戰德國，有力初嘗一級賽冠軍滋味。

最強對手是補充報名加入的高多芬馬房「新倫敦」，這匹去年英國聖烈治錦標亞軍，之前曾做氣管手術，復出表列賽大熱第3，當天所見明顯狀態未足，熱身後可望前列歸來。「大幫手」上屆此賽第6名，新近二級賽擊敗同場「擅快行」及「驚艷力作」，馬少場合有利其變速。「擅快行」年初遠征沙特及杜拜，剛戰復見追勢可爭位。

S2-1：「晨暉萬里」這匹「皇僕」子嗣今年初才出道，前仗首次出戰法國賽事，於巴黎隆尚馬場勝出表列賽。上場二級賽馬拉威特大賽再次採取其擅長前置跑法，末段保持同速取得亞軍，隨着經驗增加，今次扳上2500米看來更合，可望攻陷三級賽。

S2-2：多駒曾於上月初多維爾2000米草地碰過頭。計埋排檔「確信」及「致富機遇」秤先。「確信」今年已兩勝頭馬，近仗表現愈跑愈進步，上場初跑2000米只差少許，今趟縮程跑膠沙地1900米啱啱好。

S2-3：高多芬一對，布宜學策騎「勇為」，4月閹後復出3戰雖未勝卻全部上名，當中包括倫敦金盃及漢普頓宮錦標兩場高水準賽事，上場轉戰法國聖格盧跑二級賽尤金亞當錦標亦得季軍，今降班跑表列賽好着數勝望甚高。

S2-4：「三拍子」雖然剛於女皇安妮錦標爆大冷贏馬，但當晚賽前亦指出，前仗於凱旋門前一日跑韋士登錦標落敗或是因為爛地所致。上周未有出戰薩塞克斯錦標，避開「帕丁頓」部署十分明智，本周多維爾場地正常，對此駒應合腳法，4歲「范高爾」子嗣處黃金期，寶尾唔怕追。

「輕取勝」去年在此賽得亞軍，負於「旋進軌跡」而壓倒「毅為王」，遠征澳洲後復出表現尚算準繩，場地性能廣泛，正路配腳。上屆冠軍「旋進軌跡」匆匆再出，剛於古活薩塞克斯錦標包尾，騎練解釋地爛所致，計卡士當然在此組數一數二。「毅為王」今年復出跑兩仗未勝，剛戰伊斯巴翰錦標混戰，名次第5卻只負於頭馬半個馬位，回師一哩首本，同場2戰1冠1季有根有據，重配蘇銘倫亦合拍。

S2-5：此場名為三級賽，但過往亦有不少一級賽冠軍在此取得好成績。「耀武廣場」去年尾擊敗「凌雪飛」及「出群」揚威歌劇錦標，今年復出只跑過根利錦標，面對幾匹頂級雄馬暫無法威脅。小休後降班出爭三級賽，實力居此組佔上風。

S2-6：另一組三歲馬1900米膠沙地讓賽。「盤古大地」上周六在多維爾馬場新勝同程，雖然過程有點兒驚險，但餘勢尚佳。難得拚後仍勇，後補報名加入，續配巴米高排得好檔，有力連捷。

S2-7：「烈風天」9歲但鬥志不減，尤其今年5戰全入前5名，前仗於維希後上輕勝，8月1日多維爾膠沙地1400米群駒衝刺得季軍，短時間練馬師安排匆出後補加入此賽，用盡一時。