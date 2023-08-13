識價盃女子隊奪冠 3位代表都大讚氣氛好！

昨晚(8月12日)喺英國雅士谷馬場舉行嘅識價盃，最後由女子隊後來居上反先世界隊，以78分奪得娖總冠軍，果然係巾幗不讓鬚眉。杜苑欣昨日就贏馬起孖，而奧璇璧亦都喺尾場取勝。至於杜希利雖然未有取得任何分數，而佢都表示自己表現唔算太好，感謝兩位隊友，而今年呢隊組合亦都係參與識價盃咁多屆以來最好嘅一隊，全日過得非常有趣。

講到奧璇璧，佢就當然成為全日焦點，因為佢喺尾場策騎Dark Trooper以2乘輕勝食尾胡，為女子隊奠定勝局，呢一次亦都係佢首次參與識價盃，結果攞到咁好成績，佢當然興奮萬分。奧璇璧表示，好榮幸可以同杜苑欣、杜希利兩位女將同隊，而出戰識價盃係自己從小到大嘅夢想，而識價盃氣氛好好，好想可以再次參與盛事！

至於摘下銀馬鞍奬嘅杜苑欣就話自己今次參與唔係淨係為咗好玩，而係要贏，結果依家做到了！而佢表示，自己未贏過銀馬鞍奬，無論係自己定係隊友，是次表現得非常出色！杜苑欣起孖後，季內已贏56場頭馬，同丈夫馬昆只差3W距離。