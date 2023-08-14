跟隨哥哥夏威夷步伐 惠比壽交畀蔡神仙訓練

作為馬主，香港打吡大賽一直都係佢哋夢寐以求想贏嘅錦標，可惜香港兩大養馬家族，蕭百君嘅紅黑兵團同埋郭少明嘅「美麗」系都未嘗染指此項大賽。蕭氏家族曾經非常接近呢場4歲馬大賽，可惜「夏威夷」喺2019年嘅打吡受制於14檔，最終姍姍來遲不敵「添滿意」只得亞軍。

雖然贏唔到打吡，但「夏威夷」喺香港累積8W兼有3場G1，亦曾擊敗「金鎗六十」，成績突出，今年蕭百君喺英國亦養咗一匹「夏威夷」同母細佬「惠比壽」(Waipiro)，呢匹父線出自「澳大利亞」(Australia)嘅3歲馬，今年6月初角逐英國打吡取得第6名，其後於皇家雅士谷賽期嘅1993米G3漢普頓宮錦標輕鬆掄元，其後馬主蕭百君決定讓此駒來港服役，目前當然係新一季嘅打吡大賽。

自從「惠比壽」決定來港後，大家都好想知呢匹優質自購馬將會交畀邊個訓練，根據馬會公布嘅最新一批自購馬及PPG來港資料中，「惠比壽」將於今日抵港，並會交由蔡約翰訓練。其實「夏威夷」過往於蔡廐取得佳績，依家將同母細佬「惠比壽」同樣交畀蔡神仙，都係好合理啦。