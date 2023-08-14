上季練馬師王 蘇偉賢開過50倍同45倍！

上季馬會新增「練馬師王」，由同日累積分數最多練馬師勝出，結果大受歡迎，馬迷未必個個都識刨馬度形勢，但有咗此彩池，每次賽事可以跟據自己喜好「揀人投注」，只要信賴某位練馬師，就可以押注考眼光了。

上季88次賽事，「練馬師王」開出最多次數係冠軍蔡約翰，共開出16次之多，最熱賠率亦是此位練馬師，23年6月25日以1.3倍稱王，信心十足！蔡約翰同時亦是田賽開出最多次（14次）以及單日最高分保持者，7月16日煞科日，已經篤定第12度做冠軍嘅蔡約翰，以「順利取勝」、「連連行運」、「精算謀略」及「金馳」4W取下48分，再有「魅力寶駒」跑第2及「安泰」、「自勝者強」得第3，單日豪取62分，最後一戰仍積極進取。

方嘉柏上年谷草頭馬數字雖然略遜於呂健威，未能再登上谷草王寶座，但谷草「練馬師王」次數達10次，仍是各倉之冠，當中4月6日晚上，方仔憑住「赤子雄心」、「星運明爵」、「國士無雙」、「紫雲冰」及「黑桃火箭」摘下4冠1亞，全晚累積54分，是上季谷草最高分稱王紀錄。

至於表情王蘇偉賢，23年元旦日賽，出馬雖只得6隻，卻憑「合夥贛勁」及「新力高升」贏馬，另外「萬里飛至」及「添有運」取1季1殿，「練馬師王」取28分勝出，該次賢廐開飛賠率冷到50倍，係上季之最！甚至乎上季次冷45倍封王一次，亦由蘇偉賢取得。