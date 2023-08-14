騎師王「其他騎師」原來6年冇開過！

上季潘頓破紀錄以179W完成馬季，故此「騎師王」理所當然係佢獨佔鰲頭，88次賽事中有42次即差不多一半係開潘頓，當中田賽開出最多次（31次）以及谷草開出最多次（11次），另外最熱勝出同樣都係潘頓保持，22年11月27日摘冠一次，係熱到1.16倍！

講到潘頓上季贏「騎師王」最誇張一次，一定要數上年季初22年10月9日，當日騎者手風順到不得了，頭場即憑「皮具之星」勝出，之後一路再贏「火鑽」、「樂天派」、「永遠美麗」、「盈嵐」、「文明之星」及「烈風」，全日狂勝7場，雖未能追平莫雷拉一日8捷紀錄，但「騎師王」分數扳到84分，已經係上季最高分一次！

「騎師王」有得買走地，去到投注截止前，賠率經常有變動，經常成熱門的潘頓，就試過大逆轉，走地賠率變冷下奪冠而回。22年11月9日，開票賠率1.7倍，潘頓頭6場只有「亞洲籐王」跑第2，點知騎者尾段才發力，第7場及第8場分別贏出「狀元及第」同「英雄豪邁」，「騎師王」取得30分，並以多一場殿軍壓下同分早已帶出的蘇兆輝，當晚潘頓「騎師王」最後賠率冷到10倍仲要贏埋，堅係少見！

有高分稱王、自然亦有低分奪冠例子，上季5月17日谷草夜馬大混戰，好多贏馬騎師都係執單頭，唯獨是霍宏聲靠「令才」、「心想事成」兩匹8倍馬起孖，騎者全晚雖然只得24分，但已經足夠稱王了。至於上季最冷封王，要數到23年6月4日南非好手希威森，當日森仔7匹坐騎好多馬都係冷門，但就贏出「顏色王子」(15倍)、「瑰麗人生」(20倍)及「金發盛世」(12倍)3W，騎者開飛冷到75倍，結果照爆得出，買中嘅馬迷堅係狂喜了！

騎師賽平頭封王

上季88次「騎師王」賽果，只有一次開出平頭冠軍，就係上年12月7日國際騎師錦標賽，當晚只編4關，蘇兆輝及馬昆同樣以1冠1殿封王，「騎師王」亦由兩位平分秋色。

另外，上季「騎師王」係未開過「其他」賽果，數到對上一次開出「其他」，原來已經係2017年11月29日，當晚何澤堯以2W封王，賠率冷到35倍。