【堅數據】晶晶日上反先靠潘頓

經常話快活谷參戰馬，來來去去熟口熟面，其實泥地情況也是大同小異，睇睇10大締速榜便一目了然。「勝意龍」上季3場勝仗，締速俱佳悉數入榜，另「魅影獵飛」及「年少有威」各有兩次上榜，10個席位3駒已佔7，大家左鄰右里經常碰頭。

締速榜首位的「勝意龍」上季初3連勝後，評分升至88分高位見阻力，表現下滑在所難免，今季未必能在泥地1200米再有主導地位，最有機會接棒，不離「年少有威」、「晶晶日上」及「魅影獵飛」這3匹冒升中的泥地好手，總場次602便順序包辦三甲。不過，「魅影獵飛」上季尾轉爭泥地一哩及1800米均入Q，逐漸轉型下，泥地短途未必會是出擊首選。至於「年少有威」及「晶晶日上」這對歡喜冤家，上季兩次碰頭都是「年少有威」勝出，看似有點格食格，惟「晶晶日上」在潘頓接手後得2冠1亞，戰鬥力蒸蒸日上，今季再遇「年少有威」有望反先。上季練馬師泥地成績，羅富全13W及容天鵬12W分列冠亞，並已彈甩第3位的蔡約翰，「年少有威」隸羅廐而「晶晶日上」屬容廐旗下，馬匹比併之餘，練馬師對碰亦具睇頭。

值得一提，締速榜中唯一的五班頭馬「友盈友福」，上季尾孭133磅造1.08.59輕勝兩乘多，時間快過同晚兩場四班賽，今季在四班跑泥地咪當佢下風馬。