潘頓現時一人獨大，上季就42次勝出「騎師王」，但「騎師王」有一個大漏洞，就係騎師一旦出賽，就算中途退出，亦不能退飛，而呢位惹火尤物，近季響騎師王就有好幾次「自爆」，連累到馬迷輸錢，唔知大家又記唔記得呢？

2023年3月30日

騎完頭場身體不適 馬迷即搣飛

潘頓在第2場賽事騎完「佳運發」之後，因身體不適而退下火線，餘下坐騎全部換人，其「騎師王」注項依例當輸，通殺呀~

2023年5月21日

尾場坐騎退出 冇得追數

當日跑到尾場前，潘頓「騎師王」累積34分，只落後冇坐騎的潘明輝2分，尾場「日日美麗」殺入三甲就可以過頭封王，點知馬匹入閘後起擒撞到馬頭退出，潘頓「騎師王」注碼亦即時泡湯！

2021年5月20日

受傷接受治療 騎師王繼續受注

潘頓當晚頭場策騎「赤馬雄風」大熱掄元，以為會有大攻勢，但到第2場之後馬會卻宣布，潘頓因為身體不適而要退下火線，潘頓「騎師王」只係得12分，即係輸梗喇！最慘係跑完第1場潘頓唔妥，即場接受馬會醫生治療，而第2場潘頓又冇坐騎，「騎師王」其實應該即時暫停受注，但馬會反而調高贏完馬嘅潘頓賠率，「騎師王」回到3倍，好多馬迷因此落疊呀。