經濟不景馬價又高？記唔記得以前有配售馬制度？

近年經濟不景氣，再加上外地買馬昂貴，令到好多恨做馬主嘅都卻步，大家望望香港現時馬口數目，亦明顯較之前減少，不過其實以前都試過經濟低迷，咪一樣有馬運來港喇，總會有辦法嘅。好似配售馬制度，就曾經風光一時，七八十年代出過唔少名駒馬王，好似「祿怡」、「永勝」、「奇兵」等，去到九十年代，一樣有「凱旋燈」、「浦東之星」等表表者出現過，之後就配售制度就停擺。

去到2008年，馬會相隔多年後又再恢復配售馬制度，將由外地拍賣會購入的賽駒以120萬港元劃一低價，配售予馬主，不過呢一次成材比例唔算多，成效不彰下，舉辦兩季又取消了。但講起末段配售馬，個別馬名大家可能都有印象，好似「稻庭烏冬」咁，呢隻馬在中下班次贏過3W，告仔仲有隻「一定快」，都曾經在首季3捷；另外昔日摩家軍「甜將」更加係末代配售馬招牌貨，呢匹「燈塔島」子嗣當年只係賣120萬，但贏8W上過120分，最高成就勝出沙田銀瓶三級賽，直至退役拎到獎金1,116萬，馬主黃展亮當年首次養馬就養到佢，超級有Luck喇。

話時話，香港馬口如果繼續下跌，配售馬會唔會又再重啟，由馬會買一批馬返來配畀馬主，從而增加馬匹數量？家陣香港都話要重振夜市喇，將來事好多變數，講唔埋架！