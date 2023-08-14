冇咗大摩...其他人買唔到超級自購馬！

大家發唔發覺，近季香港馬匹整體水準係下跌咗，當中以自購馬最為明顯，真係唔見有咩馬王級佳駟現身，經濟差馬主手緊是其一原因，外地馬主惜貨不肯出售是其二，但最大原因，會唔會同大摩退休有關呢？

眾所周知，大摩有人脈又肯大灑金錢，而且馬主亦多頂級名人號召力夠勁，所以練者退休前10年，真係玩盡本地高班賽，經佢手引入嘅PP，個別質素真係高得驚人，當年佢引入愛爾蘭國家錦標兩歲G1亞軍「威爾頓」，結果贏到打吡，同年的「步步友」則來港前已是馬主李氏家族名下，輾轉運到香港4勝國際G1，更曾經成為「世界草地一哩馬王」；另一匹「軍事出擊」則在英國雅士谷贏兩場早有名氣，大摩亦順利羅致旗下，結果同前述兩駒一樣登上馬王寶座。

2015年到港的V布馬，更是摩家自購馬最風光時，V082「佳龍駒」在澳洲新南威爾斯一級賽香檳錦標殺入亞軍，到港在莫雷拉胯下連掃3場4歲大賽，成為4歲三冠王；另一匹布號V083的「明月千里」，則在早一年已登上馬王寶座，該季分別贏出打吡及女皇盃大勝4個半位；而同年埗步的V380「美麗傳承」，更不用多講了，先是同齡「佳龍駒」陪襯，之後由長途縮程專攻一哩，連當兩屆馬王在港累積18捷贏過億獎金，事後證明大摩部署極之正確。

反觀「後大摩」時代，引入到港嘅高質自購馬，真係少得可憐，近3季見得吓人嘅，都只係得「美麗同享」、「多巴先生」、「發財先鋒」、「金馳」幾隻咋...曾勝遮打盃的「勇戰神駒」曇花一現，「安遇」則是後天進步超大，未必有人估到咁高質，數來數去，就只有韋達馬房的「將王」在長途最最近馬王級數了，其他如「金鎗六十」、「浪漫勇士」、「金鑽貴人」同「福逸」，都係PPG身份又或是出自香港拍賣會喇...講到尾，大家係咪有啲掛住大摩啲自購馬呢？