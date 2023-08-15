打吡僅敗輸進度？郭浩泉話係輸...

「美麗」系陣容向來龐大，是香港養馬大家族之一。雖然前馬王「美麗傳承」已退役，但上季郭浩泉再有一匹質新PPG「永遠美麗」嶄露頭角，首季服役由52分加分至117分，獲得最大進步馬匹獎項。馬主郭浩泉非常滿意其表現，而愛駒搖身一變成為星級賽駒的經歷，也讓他有所體會。

「永遠美麗」首季服役出戰10仗，結果取得7捷佳績，當中兩場為G3獅子山錦標及精英盃，上季累積評分加幅為65分，成為最大進步馬匹。愛駒表現優秀，郭浩泉當然滿意，他說：「自『永遠美麗』加盟蔡廐後，練馬師蔡約翰和潘頓已向我表示馬匹潛藏豐厚，來港初期愛駒試閘表現平平，但出賽時的表現和鬥心卻令人眼前一亮。『永遠美麗』最終能取得佳績，當然要感謝蔡約翰馬房上下和潘頓的努力。今季我希望『永遠美麗』可更上一層樓，目標是代表香港出戰年底的國際賽，季初有可能在1400米起步，但確實的部署，有待蔡約翰作最終決定。」

「永遠美麗」初出一役排14檔起步，但以輕鬆姿態一出即勝，繼而升上三班，可惜此駒其後分別因右前腿不良於行退出，及拋下潘頓走甩而兩度未能出賽，最後緣慳首兩關4歲馬經典賽事系列，這些經歷為郭浩泉帶來寶貴經驗。

美麗第一早到港有原因

郭浩泉說：「『永遠美麗』上季初因不同問題影響進度，最後仍可趕及打吡尾班車，並且跑獲第3名，表現已經很好，但牠落敗未必是進度問題，可能是2000米路程略為嫌長。經過上季的經驗，我們會比起以往較早將已購入的新馬運港，好讓牠們盡快適應香港環境，現時在韋達馬房的『美麗第一』就是其中一例，此駒與『永遠美麗』同父。另外我們將有3匹質新子彈，希望牠們在新一季都可以發光發亮。」