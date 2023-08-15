法國仙女騎師麥晴欣 勁想做櫻花妹！

21歲英國女騎師奧璇璧(Saffie Osborne)先排喺轉播賽亮相，香港馬迷已見到佢嘅功架，但仍唔及甜美樣貌咁有討論性。如果以甜度去評論，仲有一位女騎師可與奧璇璧匹敵，就係法國女騎師麥晴欣(Mickaëlle Michel)。

麥晴欣雖然已經28歲，但樣貌毫無走樣，依然帶有一股青春少艾嘅稚氣。麥晴欣自小就騎馬，並就讀位於法國馬賽嘅騎術學校，19歲獲得職業騎師牌照，2014年9月取得職業生涯首場頭馬。之後，麥晴欣墮馬受傷，養傷期長達年半，復出之後於2018年共勝出72場頭馬，創下法國女騎師單季最多頭馬紀錄。

2019年8月，麥晴欣獲邀到日本札幌出戰世界全明星騎師賽，更取得頭馬，自此結下與日本賽馬不解之緣。麥晴欣於2020年於日本地方競馬會客串，之後游走意大利、美國等地策騎，直至2022年，佢挑戰考取日本中央競馬會全年騎師牌照(需要考核日語)，可惜失敗，但佢表示會再接再厲，今年亦會再挑戰，如果佢通過筆試及口試雙重考驗，將會成為繼李慕華與杜滿萊之後，第3位外籍騎師獲得JRA全年牌照。

從麥晴欣不斷學習日文，務求到日本發展嘅積極性，以至佢嘅IG都寫埋自己嘅日文名字，可見佢真係好鍾意日本呢個地方，真係祝佢成功呀！當然，如果有機會，麥晴欣不妨考慮嚟香港客串，起碼唔使先學廣東話吖嘛！