遨遊氣泡動刀後戰力十級「升呢」？

對於練馬師而言，不論是訓練出打吡頭馬抑或登上冠軍寶座，均是夢寐以求的殊榮，姚本輝過去5年先後完成兩大目標，19至20年度成為冠軍練馬師，上季則憑「遨遊氣泡」首度揚威香港打吡大賽，名利雙收。雖然「遨遊氣泡」於5月中接受左膝手術，但輝哥透露馬兒康復進度理想，最近已於從化復操，新馬季仍是馬房的大賽棋子，並有可能季初便向分級賽搶攻。

姚本輝過往以發掘短途佳駟見稱，最為人津津樂道自然是馬王「蓮華生輝」及曾揚威杜拜的「崇山寶」。至於「遨遊氣泡」前季出道集中跑1200、1400米，上季亦由1400米跑起，1月尾攻下香港經典一哩賽後，再進軍餘下兩場4歲系列賽，最終爆冷擊敗「自勝者強」及「永遠美麗」勇奪打吡，輝哥坦言的確有點意料不及，他說：「當時引入『遨遊氣泡』的確無想過可以贏打吡，但既然此駒上季4歲兼有足夠評分，就嘗試挑戰4歲馬系列賽，結果先攻下香港經典一哩賽，輪到打吡一役我也對馬匹長力抱疑問，但始終只與同齡馬比拚，加上臨場戰略奏效及巴度發揮出色，故此為我帶來首個打吡冠軍。」

「遨遊氣泡」其後挑戰G1冠軍一哩賽，最終不敵馬王「金鎗六十」得第4名，怎料5月突然要做手術，健康蒙上陰影。不過，最近曾上從化探望「遨遊氣泡」的姚本輝，透露馬兒康復情況理想。

膝部生骨刺小問題

姚本輝續說：「『遨遊氣泡』腳患問題並不嚴重，只是膝部生了骨刺，最後進行微創手術，未有對馬匹構成影響。最近此駒已於從化恢復操練，我亦滿意其進度。當然究竟何時復出，現階段尚言之過早，但相信在季初階段的1400、1600米分級賽，均是射程範圍。」

另外，上季打吡即使未有評100分的馬匹參與，但其後不少參戰馬均能再添佳績，當中「永遠美麗」、「自勝者強」、「安遇」均突破100分，而「遨遊氣泡」現評108分，姚本輝相信牠可以繼續進步，大家不妨拭目以待。