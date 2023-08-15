上季打吡前9名繼後交11W！仲有匹滄海遺珠！

打吡大賽匯集最當銳4歲精英競逐，通常水準唔會差得去邊，猶其是返去正常班次對番舊馬，4歲精英挾升軌而來更是有優勢。睇番上季打吡一戰，蔡約翰兩匹「自勝者強」同「永遠美麗」雖然俱敗於姚廐「遨遊氣泡」僅得2、3名，但繼後「自勝者強」取2勝另加3場第3，「永遠美麗」更執多3W，包括兩場三級賽獅子山錦標及精英盃，進度突飛猛進，就算再遇番「遨遊氣泡」都未必輸呀。

再睇埋上季打吡中後名次馬，好多都交到超強賽績，好似第5名方仔匹「直線力山」，打吡走內欄輸完贏番兩場補數，包括哩半皇太后紀念盃G3，該仗同佢埋Q的打吡第6名「知足常樂」，煞科前都重開勝門，尚有第9名的文廐「安遇」，季尾更係大爆發，多次走外疊蝕晒位照贏，執多3W全季累勝5場！

上季打吡大賽仲有匹滄海遺珠可以跟進，就係當日以希廐馬身份跑第11的「一代天嬌」，呢隻馬女上季尾轉去伍鵬志度，已經小試牛刀跑過一席第3，今季挾新鮮感初出，係馬女威力最強時，本身曾於澳洲堅尼大賽G1跑第3，級數甚高，各位記得密切留意喇。

2023打吡大賽名次及之後上名紀錄：

冠軍 遨遊氣泡 未再入圍

亞軍 自勝者強 2冠3季

季軍 永遠美麗 3冠1亞

4名 瑪瑙 未再入圍

5名 直線力山 2冠

6名 知足常樂 1冠2亞

7名 魅力知遇 1季

8名 新力高升 未再出賽

9名 安遇 3冠

10名 喜旺駒 1亞1季

11名 一代天嬌 1季

12名 美麗宇宙 未再入圍

13名 增有 未再入圍

14名 旗幟鬥士 未再入圍