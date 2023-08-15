【打吡冠軍引戰PO】爆冷爪皇拍住金鎗上神級？

打吡改跑2000米後各年冠軍分層評級：

Tier 0：金鎗六十>爆冷>爪皇凌雨

Tier 1：雄心威龍>閒話一句>佳龍駒

Tier 2：威爾頓>浪漫勇士>奧運精神

Tier 3：事事為王>明月千里>勝威旺

其他 幸運馬主、實業先鋒、戰利品、平海福星、遨遊氣泡、添滿意、陽明飛飛、極品絲綢、喜蓮福星、達心星、勝利名駒、活力金剛

自從1999/2000年香港打吡改跑2000米路程後，一共出過24匹冠軍，十隻手指都有長短，邊幾隻最勁？邊幾隻最水皮？

一講到呢類主題，通常都係引戰，事關大家眼光睇法點都會有差距，但有爭議先至有話題，唔怕你鬧，最怕你唔睇呀？

打吡冠軍最上層Tier 0，破盡紀錄兼有超強統治力的現役「金鎗六十」，擺在神級位應該冇太大異議，不過「爆冷」同「爪皇凌雨」真係可以放在同一級數。

「爪皇凌雨」做過世界馬王，又贏過香港盃同女皇盃，兼遠征奪杜拜司馬經典賽，蹄下敗將有之後3度在凱旋門大賽得亞軍的「躍升」，CV勁到呢...反之「金鎗六十」遠征腳毛都冇條，呢一方面冇得比了...至於「爆冷」實力公認與「爪皇凌雨」在伯仲間，跑香港金盃蝕盡步速撲近僅輸「爪皇凌雨」一條頸，之後兩駒兩度再戰，「爆冷」都贏晒，香港盃亦曾經同藍營高多芬超級馬「威滿蹄」單打獨鬥，競賽生涯仲長一大截，都應該擺Tier 0甚至前過「爪皇凌雨」喇。

Tier 1方面，兩屆馬王「雄心威龍」放在此組NO.1，佢同年代對住「加州萬里」、「精彩日子」、「軍事攻略」同「天久」，仲由1400贏到2000米。至於摩廐「閒話一句」里程唔長，但香港盃佢同G1威爾斯親王錦標冠軍「萬千景象」鬥到好近，當日「閒話一句」白德民仲要走A跑道內欄不利場地，若然拉到出外面衝，可以更具威脅，呢隻2000王好多人都睇低咗佢。反而好多馬迷高評贏「巴基之星」、「美麗傳承」奪得打吡的「佳龍駒」，咁早離世係咪戴晒光環？又係咪真係咁高？對手當時會唔會未全熟咋...

至於Tier 2，現役的「浪漫勇士」應佔一席，但呢隻拍賣馬兩次畀「金鎗六十」吊打，反而有兩段衝程的「威爾頓」，鬥心一定比「浪漫勇士」強悍，相信兩駒難分軒輊，另外質高可惜有腳患的「奧運精神」擺第3位。

講到上季打吡冠軍「遨遊氣泡」，講真唔會好高級數喇，而且仲傷過嚟，跑得番幾多都要睇過至知。