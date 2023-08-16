貌似智利射手A山 董明朗蒲頭即攻門

新馬季騎師陣容多了兩副新面孔，而且同樣都孭到超輕磅，分別係崔獲重來的意大利好手艾兆禮，以及首度來港客串、出賽可造到最低116磅的應屆南非冠軍騎師董明朗，預料騎師之間競爭一定更激烈，而日前率先抵港的董明朗(Keegan De Melo)，今早急不及待文裝出席晨課，最快明天便會戎裝課馬。

貌似智利射手阿歷斯山齊士(A山)的董明朗，笑容充滿陽光，6時左右由經理人陪同，從宿舍橫跨草地跑道進入烽火台，與一眾練馬師打招呼，地下黨呂健威、徐雨石、文家良同大哥大告東尼一律冇放過，阿Kee更一度在門口截停姚本輝搵馬騎，態度認真進取。

其後，阿Kee亦主動搵南非鄉里韋達打招呼，需知此位13屆香港冠軍騎師向來好提攜後輩，上季取得頭馬新高的南非好手希威森便是活生生好例子，假使阿Kee能泊到韋廐碼頭，可望快速站穩陣腳。而羅富全及同樣首度來港打拼的廖康銘，也先後在機坪停低與阿Kee傾番兩嘴，全哥更主動詢問騎者是否造到116磅，看來有意找他助拳，替部分需孭輕磅的馬匹執韁，不妨留意此路人馬動向。