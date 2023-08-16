董明朗有位舅仔大家都認識......?

南非冠軍騎師董明朗率先殺到，成為新季首位報到外籍騎師，而呢位暫獲發半季牌照的南非好手，直認今次來港發港抱有一定憧憬，期望可以效法希威森、霍宏聲兩位同鄉作長駐發展。

董明朗在剛過去的南非馬季，以277W首雄冠軍騎師銜頭，隨即選擇來港發展，不過他強調並非貿然決定，而佢亦指出多年以來，香港一直都係南非騎師嚮往的發展地方，佢亦無例外，不過疫情關係，加上期間兩位愛女先後出世，計劃一再延後，不過隨着世界復常，而馬會早前主動招攬，的確係一個不可多得大好時機。

雖然今次分屬初到貴境，不過董明朗就表示，對於香港賽馬亦有一定認識，响南非有不時觀看香港賽事片段，而就今次來港，亦向一些曾來港策騎嘅南非騎師吸取意見，當中有位大家熟悉嘅「馬場張敬軒」麥偉利，更加係佢舅仔(董明朗太太Demi為胞姐)。

目前身在南澳洲發展嘅麥偉利，亦曾向姐夫董明朗提及，在港策騎絕對係每位騎師可遇不可求的寶貴經驗，而佢亦指出太太嘅全力支持，兼且悉心照顧兩位愛女，既無後顧之憂，新季在港得以全力拚搏，爭取好成績。