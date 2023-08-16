董明朗想做學希威森霍宏聲長駐香港

新公司騎師董明朗殺到，今朝首度在沙田晨課亮相，此位30歲南非冠軍騎師，儘管暫只獲半季牌照，但他坦言對今次來港抱有一定憧憬，希望可效法同鄉希威森及霍宏聲作長駐發展。原來董明朗來港前，已獲其舅仔麥偉利教路，難怪初來埗到即上烽火台洗樓，積極與多位練馬師打交道，認真識撈！

新馬季騎師陣容多了兩張新面孔，分別為崔護重來的意大利好手艾兆禮，以及首度來港的應屆南非冠軍董明朗，日前率先抵港的董明朗，今早急不及待文裝出席晨課。

董明朗笑容充滿陽光，由經理人陪同到烽火台與一眾練馬師打招呼，呂健威、徐雨石、文家良及大哥大告東尼一律不放過，更在門口截停姚本輝搵馬騎，態度認真進取。其後，又主動向南非鄉里韋達打招呼。而羅富全及廖康銘，亦先後在機坪停低與董明朗傾談，全哥更主動詢問騎者是否造到116磅，看來有意找他助拳，替部分需孭輕磅的馬匹執韁。

董明朗在剛過去的南非馬季，以277W勇奪冠軍銜頭，隨即選擇來港發展，不過他強調並非貿然決定，並指出多年以來，香港一直都是南非騎師嚮往的天堂，他亦不例外，只是因疫情關係，加上期間兩位愛女先後出世，以致計劃一再延後，幸好今次獲香港馬會主動招攬，終圓心願。

雖然初到貴境，不過董明朗表示對於香港賽馬已有一定認識，於南非不時觀看香港賽事片段，而就今次來港，亦向一些曾來港策騎的南非騎師吸取意見，當中有位大家熟悉的「馬場張敬軒」麥偉利，正是其太太的胞弟。目前身在南澳洲發展的麥偉利，曾向姐夫董明朗提及，在港策騎絕對係每位騎師可遇不可求的寶貴經驗。