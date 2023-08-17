心急開鑼復出 何澤堯下周飛瑞士接受復康療程

何澤堯上月底响日本客串時墮馬受傷，現已返回港休養，由於脊椎T5出現輕微骨折，亦期望可以及時全愈，趕及開鑼披甲，下個星期佢更加會飛赴瑞士一趟，前往當地著名運動醫學診所Swiss Olympic Medical Centre，接受為期一個禮拜嘅復康療程。

據何澤堯透露，响返港接受治療初期，大部時間都是平躺在床上，避免脊椎承受太大壓力，不過背部灼熱疼通痛，如被鞭打感覺，正在逐步改善，而佢响屋企亦添置咗一啲醫學器才，有助於背部及腿部血液循環，加速脊椎傷勢愈合。

對於本身康復進展，何澤堯就話相當正面，但眼見响日本同英國所卜定坐騎，因其受傷換人而勝出，佢就不諱言感到失望，所以佢都好心急，期望响新季開鑼即刻復出，為此佢就特別前赴瑞士接受更先進嘅康復療程。

此外，何澤堯亦指出JRA對於墮馬受傷騎師安排，仍有改善必要。就其指出當日墮馬之後，由駐場救護車先送往醫療室進行急救，但在負責人員聯絡醫院用上一段時間，自已於醫療室等咗25分鐘，到有專車接載送往醫院接受診治，已經接個一個鐘嘅時間，以傷者的安全情況為大前提，佢都希望JRA响類似安排上，會有進一步嘅改善空間。