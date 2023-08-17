精緻之道若果跑尚羅萬尼 堅大機會呀~

香港馬迷正期待9月10日本地賽事正式開鑼，但8月尾海外轉播賽依然精彩，大家切勿錯過！今周日8月20日將從法國多維爾馬場，轉播受注尚羅萬尼錦標賽馬日其中8場賽事，頭場開跑時間為晚上8時33分。此賽日舉行法國夏季最後兩場一級賽，其中尚羅萬尼錦標，向來吸引不少歐洲頂級雌馬參戰，兼且是一眾佳駟進軍凱旋門大賽日歌劇錦標前的主要前哨戰。另一場莫尼大賽則是兩歲馬賽事，也吸引歐洲兩歲精英競逐。

重頭戲尚羅萬尼錦標一級賽，為供4歲或以上雌馬參加的2000米草地賽。來自包紀耀馬房的「精緻之道」重返強項必要吼實。此駒上仗7月中縮程跑一哩法爾曼斯錦標，不敵「凌雪飛」及「大受關注」獲季軍，雖然末段衝刺不及，但餘勢不差，加上與前仗僅相隔兩星期，兼且由2000米縮程跑1600米，表現或多或少受到影響。留意練者賽後隨即表示將以2000米尚羅萬尼錦標為目標，明顯胸有成竹。

事實上，「精緻之道」於今年5月復出跑二級賽1800米達利亞錦標大勝而回，7月初再贏一級賽2000米美寶莉錦標，追勢均勁，與鞍上人史賓沙極為合拍，今回增程返2000米強項，有望盡展所長。況且與上仗相隔一個月才跑，相信已回氣足夠，此駒若然周日上陣，值得捧場。